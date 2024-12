Com vagas no Acre, Embrapa lança edital de concurso para todos os níveis

Foi divulgado nesta sexta-feira, 6, o edital do concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com 1.027 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, incluindo vagas para o Acre, onde também serão realizadas as provas. Os salários iniciais chegam a R$ 12,8 mil, além de benefícios.

As vagas estão divididas entre ampla concorrência (719), pessoas com deficiência (103) e pessoas pretas e pardas (205). As oportunidades abrangem quatro carreiras: Assistente: 62 vagas, exigindo nível fundamental incompleto, com salário de R$ 2.186,19; técnico: 242 vagas, para candidatos com nível médio ou técnico, com remuneração inicial de R$ 5.556,81; Analista: 404 vagas, para nível superior, com salário de R$ 10.921,33 e Pesquisador: 319 vagas, para quem possui mestrado, com ganhos de R$ 12.814,61.

As inscrições estarão abertas de 16 de dezembro a 7 de janeiro no site do Cebraspe, banca organizadora do certame. As provas estão programadas para ocorrer em março de 2025 e serão aplicadas nas 26 capitais brasileiras, incluindo Rio Branco, no Acre.

Além dos salários competitivos, o concurso Embrapa oferece benefícios que incluem auxílio-alimentação e assistência à saúde.

O edital completo está disponível no site abaixo:

ED_1_2024_EMBRAPA_ABERTURA