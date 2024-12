Biden dorme durante encontro com líderes em Angola; veja vídeo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi flagrado aparentemente dormindo durante um encontro com líderes africanos na cidade de Lobito, em Angola, na última quarta-feira (5).

Sentado entre várias autoridades de países africanos, o presidente de 82 anos foi visto com os olhos fechados e a cabeça inclinada enquanto o vice-presidente da Tanzânia, Philip Mpango, discursava. Biden manteve os olhos fechados por mais de um minuto.

O episódio gerou repercussão na mídia americana. Em resposta, um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional negou que Biden tenha cochilado, afirmando que ele estava atento ao discurso.

Nas redes sociais, muitos internautas reagiram, com alguns sugerindo que o presidente adormeceu. O fundador do Outkick, Clay Travis, postou no X: “Joe Biden adormeceu durante uma reunião com líderes africanos hoje. Mas ele é afiado como uma tachinha! Honestamente, isso parece intencional. Quem coloca um homem de 82 anos em um avião para uma viagem de TRÊS DIAS para a África?! Três dias!”

Fonte: BNEWS