O Acre detém o maior índice de pobreza entre os estados brasileiros, conforme revelado pela pesquisa Síntese de Indicadores Sociais 2024 do IBGE. O estudo, divulgado recentemente, fornece análises aprofundadas sobre as condições de vida da população do Brasil.

Embora os índices de pobreza tenham atingido o nível mais baixo da história em todo o país, a realidade no Acre é diferente. Em nosso estado, 51,5% da população vive em condições de pobreza, conforme estabelecido pelo Banco Mundial.

Essa definição se aplica a indivíduos cuja renda per capita mensal é inferior a R$ 665,00, ou menos de US$ 6,85 por dia, considerando a “Paridade de Poder de Compra (PPC)”.

Existe também a categoria de “extrema pobreza”, na qual a renda per capita mensal é inferior a R$ 209,00, ou menos de US$ 2,15 por dia, também baseada na “Paridade de Poder de Compra (PPC)”.

“E ainda há tanta coisa a se fazer pelo Acre”. (José Plácido de Castro, o coronel)

. A pobreza do Acre é histórica desde o fim do ciclo da borracha; depois disso todos vivem às expensas dos recursos federais de um jeito ou de outro.

. Nesse sentido, o senador Márcio Bittar (União Brasil) tem razão quando afirma que o atual modelo de emendas parlamentares favorece um estado pobre como o Acre.

. Erra quando atribui apenas aos governos de “esquerda” o atraso econômico; em quase 30 anos de ditadura militar (o PT nem existia), a pobreza era pior ou igual.

. É impossível responsabilizar um governante pela pobreza; é um conjunto de fatores que envolve concentração de renda, altos salários, obras desnecessárias, elefantes brancos e outras mazelas sociais.

. Para descarrego de consciência se distribui cestas básicas, presentes, um papai Noel em cada esquina; a utopia da renovação, (as dívidas não se acabam na virada do ano), cartinhas do correio e que venha um venturoso 2025 e o carnaval!

. “Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá‑la”? (Jesus de Nazaré)

. A elevada autoestima do MDB impediu uma aliança com o PROGRESSISTA na última eleição.

. Por que, então, a resistência em compor com o governo e o PP para 2026?

. A autoestima continua alta, apesar da derrota em todos os municípios que disputou.

. Ainda é cedo amor/mal começaste a conhecer a vida/ já anuncias a hora da partida/sem saber mesmo o rumo que irás tomar. (Cartola).

. Entregar cestas básicas hoje não serve de nada para a eleição de 2026;

. Bocado comido é bocado esquecido!

. O pobre sabe que o político toma o dinheiro dele, compra os sacolões e os entrega como um gesto de bondade, caridade ou algo que o valha.

. “Humildade, bondade com pretexto de malícia”. (Paulo, o Ap.)

. A cada dia 11 mil meninas de até 12 anos de idade engravidam no Brasil.

. Com o fim do aborto legalizado para os casos de estupro, anencefalia e risco de morte da mãe as meninas ricas vão em clínicas clandestinas para ricos;

. As pobres vão abortar em fundo de quintal nos bairros periféricos.

. É de lascar!

. Jesus te ama!

. Bom dia