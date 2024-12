A importância dos bancos públicos para o desenvolvimento e a inclusão

Regina é feirante, em Fortaleza, no Ceará, e trabalhava de empregada doméstica, Para abrir seu próprio negócio, começou a pegar empréstimos no Banco do Nordeste. O primeiro deles foi de R$ 100. Depois, fez novas contratações e ainda recebeu capacitações do banco. Atualmente, ela tem seis pontos de venda de calcinhas na feira, e vende também para outros estados e para outros países. O Banco do Nordeste é um dos bancos públicos brasileiros, e a maior instituição financeira de desenvolvimento regional da América Latina. Com 294 agências, está presente em mais de 2 mil municípios, nos nove estados nordestinos e, ainda, em parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

O Brasil tem outros quatro bancos públicos federais. Caixa, Banco do Brasil, BNDES e Banco da Amazônia. Eles existem, principalmente, para promover políticas públicas e sociais. Por isso, além daquelas funções básicas de qualquer banco, eles têm papel fundamental na promoção do desenvolvimento econômico e social do País.

O financiamento de grandes obras – como de infraestrutura, e a abertura de contas em larga escala e tarifas reduzidas são exemplos da atuação dessas instituições. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), criado em 1952, é o principal instrumento do Governo Federal para financiamento de longo prazo e investimento nos diversos segmentos da economia brasileira. Atua em todo o País e, neste ano, alcançou a maior carteira de crédito desde 2017, com R$ 550 bilhões.

Com 216 anos de fundação, o Banco do Brasil é o mais antigo do País. E seu papel tem sido essencial ao longo da história para a economia brasileira. A atuação do BB se dá em várias frentes, impulsionando os diversos setores da economia, em especial o agronegócio e a agricultura familiar. Líder no setor, o banco desembolsou para a safra 2024/2025 o maior valor da história R$ 260 bilhões. Até outubro, R$ 81 bilhões, em 225 mil operações de crédito, superando a safra anterior. As taxas de juros, competitivas, variam, entre 0,5% e 6,0% ao ano para a agricultura familiar, entre 7,5% e 10,5% ao ano para médios produtores rurais e entre 7% a 12% ao ano para os demais produtores.

O Banco do Brasil apoia a recuperação e o crescimento sustentável dos pequenos negócios no país. E tem sido um dos principais parceiros do Programa Acredita, que já apoiou mais de 92 mil micros e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais.

A Caixa Federal está presente em mais de 99% dos municípios brasileiros. É a maior instituição financeira do País, em número de usuários, com 150 milhões de clientes e 84 mil empregados. E também o maior agente nacional de financiamento da casa própria e financiadora do desenvolvimento urbano, principalmente saneamento básico. A instituição detém o monopólio das loterias federais e administra o FGTS e outros fundos do Sistema Financeiro de Habitação.

O crédito imobiliário da Caixa é o mais representativo na composição do crédito total do banco, com 67% de participação e saldo de R$ 812 bilhões em setembro de 2024 crescimento de 14,7% em comparação a setembro de 2023. No acumulado dos nove primeiros meses deste ano, as contratações habitacionais totalizaram 176 bilhões de reais, um aumento de 28,6% em relação ao mesmo período de 2023. O banco é o principal financiador do Minha Casa Minha Vida, que ao longo de 15 anos possibilitou a contratação de 7,7 milhões de moradias, em todo o País.

O lucro líquido da Caixa, nos nove primeiros meses de 2024, atingiu R$ 9,4 bilhões, quase 22% superior ao do ano passado. A Caixa é também um dos principais instrumentos de acesso da população aos mais diversos programas sociais.