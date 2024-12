Vídeo: Hamster passa por raio-x e exame em pet surpreende

A estudante de medicina veterinária Maafe Brandão compartilhou um momento inusitado do dia ao levar seu próprio hamster para um check-up geral.

No vídeo publicado no TikTok, o hamster-anão chamado Britney apareceu passando por um raio-x. O que chamou a atenção, no entanto, foi a necessidade de dois auxiliares para conter a roedora agitada, que, apesar de seu tamanho, não se deixou intimidar.

“Gente, agora ela tá super bem! Fez desgastes do dentinho e está tomando remédio. Te amo, Britney Brandão”, dizia a legenda da publicação, que viralizou e alcançou 105,4 mil curtidas.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a cena: “A boquinha com os dentinhos tentando morder”, “Eles esticando ela KKKKKKKKKKKKK”, “Queria ver o resultado kkkkkkkk, deve ser muito fofo” e “Ela surtando e mordendo ele”, comentaram.

Confira:

Fonte: BNEWS