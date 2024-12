VÍDEO: Marido de passageira agride motoboy, e motociclistas invadem casa do casal em retaliação

Após confusão com motoboy, suspeito tem casa casa destruída por motoqueiros no Rio de Janeiro | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes sociais

Um motoboy do Rio de Janeiro foi agredido durante o serviço pelo marido de uma passageira, após uma discussão sobre o valor e o cancelamento de uma corrida. Após a agressão, um grupo de motociclistas realizou um protesto e invadiu a casa do suspeito, localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (3).

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver dois homens no chão, no meio da rua. De acordo com informações do G1, o motocilista se chama Yuri Souza e trabalha há 3 anos como motoboy.





Yuri contou ao portal que pegou a corrida às 7h e, ao chegar no local, Natasha Araújo, a passageira, comentou que estava atrasada para o trabalho. Nesse momento, Yuri sugeriu cobrar R$ 3 a mais pelo trajeto. No entanto, a mulher não aceitou e o motoboy decidiu cancelar a corrida.

O cancelamento gerou um desentendimento maior quando Cláudio Rodrigo, marido de Natasha, presenciou a cena e decidiu confrontar Yuri. O motoboy tentou fugir pela contramão, mas foi alcançado pelo homem, que estava com um carro.

Após as agressões, pedestres chamaram a polícia, que levou ambos para a delegacia. O motoboy apresentou vídeos e áudios do ocorrido, o que gerou revolta entre outros motociclistas, que decidiram invadir a casa de Natasha e Cláudio. O casal, que tem dois filhos, se sentiu extremamente ameaçado pela ação.

