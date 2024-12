VÍDEO: Casal viraliza nas redes por fazer churrasco em lugar inusitado

Um casal de Passos (MG) viralizou nas redes sociais após compartilhar uma maneira criativa de fazer um churrasco. Sem uma churrasqueira, o casal improvisou e escolheu o tanque da área de serviço como espaço para assar as carnes. Confira o vídeo.

Para proteger o local, o casal usou tijolos e papel alumínio, garantindo que o tanque não fosse danificado. Colocaram carvão até a metade do tanque e, em seguida, colocaram as carnes em uma grelha sobre o carvão.





O vídeo, que já conta com quase 900 mil visualizações, tem divertidos internautas que se surpreenderam com a engenhosidade do casal, que mostrou não passar aperto em nenhuma situação.