Spotify: Padre Marcelo Rossi responde jovem após avó colocá-lo como cantor mais ouvido do ano

Um fato curioso envolvendo o Spotify Wrapped chamou a atenção dos usuários do X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (4). Ao divulgar sua lista de artistas mais ouvidos do ano, uma internauta surpreendeu ao revelar que o líder de seu ranking era o Padre Marcelo Rossi.

O motivo por trás do resultado inusitado foi ainda mais interessante: a avó da jovem passou boa parte do ano ouvindo as canções do religioso, famoso por clássicos como “Segura na Mão de Deus”, “Noites Traiçoeiras” e “Tudo é do Pai”. Após viralizar nas redes, a história ganhou um novo capítulo inesperado: a jovem recebeu uma mensagem direta do próprio Padre Marcelo Rossi.

não to acreditando que minha avó estragou meu #SpotifyWrapped2024 pic.twitter.com/lBWMmRXoIk — rô ✨ (@povjisoo) December 4, 2024

Depois da interação, a jovem ficou desacreditada e agradeceu ao padre pelas orações.

Oi, Rô! Deus te abençoe! Qual o nome da sua vovó para colocar em oração?! Um feliz Natal e 2025 especial! Obrigado por me escutar!🙏🏻Alegria do Senhor é nossa força!💪🤗❤️‍🩹🤣🤣🤣 — Padre Marcelo Rossi (@pemarcelorossi) December 4, 2024

Fonte: BNEWS