Saiba como adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios em 2024

Em 2023, pela primeira vez, a ação atendeu 100% dos 270 mil pedidos de crianças em todo o Brasil. Para este ano, a campanha quer superar esta meta. “O objetivo sim é atingir 100% das cartinhas, é não deixar nenhuma criança sem um presente. É importante que toda criança seja lembrada e receba um presente de natal”, destacou Fabiano Silva.

Podem participar crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Também são recebidas cartas de crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e de pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade. Neste ano, por meio de uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estão sendo atendidos os pedidos de 8 mil crianças que vivem em abrigos de todas as capitais brasileiras.

Novidade – Para celebrar a 35ª edição da campanha, os Correios estão percorrendo as capitais do país com uma Carreata de Luz. A ação é uma forma de agradecer ao apoio de milhares de madrinhas e padrinhos dessa corrente do bem de mais de três décadas, e também uma estratégia para aumentar a visibilidade e a participação da sociedade, instituições e empresas na campanha.

“Esta é a ação natalina que mais sensibiliza e une o país. Conseguimos levar alegria para as crianças e, assim como no ano passado, não vamos deixar nenhuma delas sem presente”, ressalta o presidente dos Correios.

Cronograma – Os prazos para adoção e entrega de presentes variam por estado, e podem ser conferidos no site dos Correios. A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto indicado no blog.

Quem não tiver tempo de escolher uma cartinha, mas quiser participar doando presente, pode deixar em uma agência dos Correios participante. Entre os presentes mais pedidos estão: bola, boneca, carrinho, mochila, material escolar, kit de maquiagem e pelúcias.