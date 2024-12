Quer trabalhar na Marinha? concurso para temporário terá salário de R$9 mil; saiba mais

Agência Marinha –

Está previsto para ser publicado na primeira quinzena de dezembro, o Aviso de Convocação para a prestação do Serviço Militar Voluntário (SMV) temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM2). As convocações para o processo seletivo de nível superior abrangem comumente as áreas da Saúde e Apoio à Saúde, Técnica, Técnica Magistério e de Engenharia. A remuneração inicial é de R$ 9.070,60.Entre as condições necessárias à inscrição, para ambos os sexos, estão: ter mais de 18 anos e menos de 41 anos até a data da incorporação, ser voluntário e brasileiro nato. O candidato, aprovado em todas as fases do processo e classificado dentro do número de vagas, será designado para o Serviço Ativo da Marinha e incorporados como Praça Especial, Guarda-Marinha do Corpo de Oficiais da Reserva da Marinha, nos Quadros para os quais realizarão os estágios em função de sua habilitação.Os Oficiais RM2, desde o curso de formação, têm acesso a diversos benefícios, como assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. O processo seletivo é composto por diversas etapas, começando com uma prova objetiva com 50 questões, que, conforme o último Aviso de Convocação publicado, avaliará os conhecimentos do candidato com questões de Língua Portuguesa e na área de formação militar-naval.Os aprovados na fase inicial serão convocados para as etapas complementares, que incluem desde a verificação de dados biográficos e de documentos até a realização da inspeção de saúde e do Teste de Aptidão Física. Devido à ampla concorrência, nessa fase também ocorre a prova de títulos. Preparar-se bem fisicamente e tomar conhecimento dos títulos requeridos pode fazer a diferença na etapa classificatória.Os novos Oficiais RM2 prestaram o juramento à Bandeira em cerimônia que marcou a formatura da turma de 2024, na última sexta-feira (29) – Imagem: Suboficial-AD Simone SoaresO processo seletivo simplificado acontece por Distrito Naval. Dessa forma, os interessados devem escolher o Distrito Naval de sua preferência para realizar a inscrição. Os militares que ingressam pelo Serviço Militar Voluntário poderão ter seu vínculo renovado, anualmente, desde que o tempo total de serviço prestado não ultrapasse o tempo máximo de oito anos, sem a expectativa de permanência e estabilidade após esse período.Formatura da turma de SMV-Of 2024Na última sexta-feira (29), foi realizada, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro (RJ), a Cerimônia Militar de Juramento à Bandeira para Oficiais da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2). O evento marcou a conclusão de um ciclo importante na vida de 205 militares, que atuarão na área sob jurisdição do Comando do 1º Distrito Naval.Os novos oficiais temporários, que passaram por um rigoroso processo de seleção e treinamento, agora estão prontos para servir à Pátria com dedicação e excelência. Para a Guarda-Marinha (GM) Paulla Toledo, integrante da turma de 2024, foram meses desafiadores, mas extremamente enriquecedores. “Chegou o momento que eu sempre esperei, estou super feliz, super ansiosa. Não tem um aluno que não tenha sonhado com esse dia”, conta, emocionada, a GM sobre a formatura.Guarda-Marinha Paulla Toledo com a família, após a cerimônia – Imagem: Suboficial-AD Simone SoaresPara não perder nenhuma oportunidade, acesse o portal da Agência Marinha de Notícias e siga o perfil da Força nas redes sociais. E saiba mais sobre as 20 portas de entrada para quem deseja ingressar na Marinha, clicando aqui.

Fonte: Agência Marinha de Notícias

Acesse: https://www.agencia.marinha.mil.br/

