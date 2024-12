PM agride idosa e dá mata-leão no filho dela durante abordagem: ‘verdadeira cena de terror’, relata vítima

Policiais militares agrediram uma idosa, de 63 anos, e aplicaram um golpe de mata-leão em seu filho durante uma abordagem em frente à sua residência, na noite de quarta-feira (4), em Barueri, na Grande São Paulo.

Matheus Higino Lima Silva, de 18 anos, e Juarez Higino Lima Junior, de 39, foram abordados porque a motocicleta de Matheus tinha documentação irregular. Quando tentaram fugir para dentro da garagem, os policiais voltaram com reforços e agrediram a família com cassetetes. Lenilda, mãe de Juarez, também foi violentada na ação.

De acordo com o relato de Juarez, os policiais entraram de forma violenta na casa, com armas em punho, e começaram a bater em todos. Ele descreveu a situação como um “terror”, onde o filho Matheus foi agredido repetidamente enquanto a confusão se alastrava. Após os ferimentos, todos foram levados para o hospital e, em seguida, à delegacia, onde o caso foi registrado como desacato, resistência, lesão corporal e abuso de autoridade.

“Eles vieram e deram um monte de pontapé, empurraram a porta e abriram. Do jeito que eles abriram, já entraram com pistola na nossa cara, com laser, as pistolas com luz verde na nossa cara, arma grande e o cassetete batendo em todo mundo. Pegaram meu filho e levaram para o canto. Batendo nele todo o tempo e virou aquela confusão generalizada. Uma verdadeira cena de terror”, disse a idosa à Tv Globo.

Os policiais justificaram o uso da força e a entrada sem autorização alegando que Matheus teria cometido desacato. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que investigará os excessos cometidos pelos agentes, reafirmando que não tolera desvios de conduta. O caso foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar, que apurará as circunstâncias da ocorrência.

Esse incidente ocorre em um momento de crescente violência policial em São Paulo. Em novembro, as mortes cometidas por policiais militares no estado aumentaram 46% em comparação com o ano anterior. O governador Tarcísio de Freitas defende o trabalho do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, apesar da escalada da letalidade policial, alegando que os números demonstram um bom desempenho.

Fonte: BNEWS