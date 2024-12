Mulheres na menopausa: invisibilidade deixa tratamento fora da agenda pública

Efeitos na economia

O difícil acesso ao diagnóstico e tratamentos, com o agravamento das mudanças metabólicas, hormonais, sociais e psicológicas, acaba refletindo também no mercado de trabalho.

Projeção da Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que, até 2030, a população mundial de mulheres na menopausa e pós-menopausa deverá chegar a 1,2 bilhão. A cada ano serão mais 47 milhões de mulheres nessa fase da vida. E grande parte delas estará na sua plena capacidade produtiva, chefiando seus lares e no auge das suas carreiras profissionais.

Ainda não há estudos específicos no Brasil, mas consultorias norte-americanas se debruçam sobre o assunto. Globalmente, as perdas de produtividade relacionadas à menopausa podem exceder US$ 150 bilhões (R$ 764 bilhões) anualmente, segundo a consultoria Frost & Sullivan. Já a associação de RH Society for Human Resource Management revelou que, nos EUA, 20% da força de trabalho estão vivendo a menopausa.

Em 2023, a consultoria Korn Ferry, em parceria com a empresa de saúde Vira Health, realizou uma pesquisa global com mais de 8 mil mulheres sobre a perimenopausa e menopausa e os impactos no ambiente de trabalho. Quase metade (47% das mulheres) teve sintomas que afetaram seu desempenho profissional, sendo que 40% delas relataram ter seis ou mais sintomas diferentes. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde mostram que as mulheres podem sofrer inúmeras doenças nesse período da vida, como hipertensão, problemas crônicos da coluna, diabetes, depressão e várias outras comorbidades.

— Qual é o impacto econômico disso? Se uma mulher com 45 ou mais faz uma ‘menopausa preventiva’ de uso de uma terapia hormonal eficiente, ou às vezes não hormonal, mas que possa trazer benefícios para aquele terreno biológico, qual é o impacto que nós temos dessas mulheres no futuro? Será que [não diminuiriam] as idas aos psiquiatras, aos cardiologistas, aos médicos de assistência? O impacto não seria menor numa prevenção de menopausa? Quanto se não reduziria no gasto público? — disse Fabiane Berta, médica especialista em ginecologia endócrina.