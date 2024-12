Major da PM invade estabelecimento e espanca funcionário com cabo de enxada; assista

Um major da Polícia Militar (PM) invadiu uma adega em Jacareí, no interior de São Paulo, e agrediu um funcionário com um cabo de uma enxada na tarde desta terça-feira (03). As informações são do Metropóles.

O suspeito identificado como Jorgio Baltazar de Jesus ainda depredou o estabelecimento, quebrando diversos produtos, inclusive garrafas de vinho

O momento foi filmado e é possível ver o major entrando no local de calça e regata pretas, com o cabo da enxada nas mãos, dando início às agressões em seguida.

Segundo informações da Polícia Militar, o PM teria telefonado para a central do batalhão informando que estava “muito alterado” e que iria até a adega, porque soube que o filho teria sido molestado no local no dia anterior.

De acordo com informações testemunhas, o major teria se desentendido com o proprietário da adega e, no dia interior, o suspeito teria ido até o estabelecimento por duas vezes à procura dele. Ele teria ameaçado uma funcionária e dito que o proprietário precisaria de um advogado.





Fonte: BNEWS