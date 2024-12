Inauguração da decoração de Natal na Praça da Liberdade encanta visitantes

A tradicional iluminação de Natal da Praça da Liberdade foi inaugurada no fim de novembro e encantou a população com a mistura do tema natalino com uma pitada do jeitinho mineiro. A decoração permanece na praça até o dia 6 de janeiro de 2025.

A praça estava cheia de visitantes que foram até o local para acompanhar a apresentação do coral e a chegada do Papai Noel.Luciana de Oliveira Carvalho, de 36 anos, e o marido, Nelson Reis, levaram a filha, Laura, de 7 anos, para realizar o sonho de cantar no coral de Natal na inauguração da iluminação. Ela já cantava no coral da igreja Assembleia de Deus.

“Foi maravilhoso estar aqui, é um sonho realizado para minha filha e para mim. Foi muito emocionante a mistura do louvor com as luzes”, disse Luciana.

