Enade 2024: Questionário da Avaliação Prática deve ser preenchido até hoje (5)

Os estudantes concluintes que fizeram o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2024 têm até o dia 5 de dezembro para preencher o Questionário da Avaliação Prática. O instrumento, que é uma novidade desta edição, consiste na prestação de informações sobre as atividades desenvolvidas durante o estágio, sua percepção sobre essa etapa de formação e o preenchimento do plano de aula que será avaliado pelo supervisor.

Após o preenchimento do Questionário da Avaliação Prática pelo estudante, o supervisor assistirá à regência de aula e a avaliará, anotando a pontuação pertinente, conforme orientações do Inep, com o prazo de até 10 dias corridos após a data da aula para lançar sua avaliação no formulário adequado no Sistema Enade.

Cursos avaliados – A edição de 2024 avaliou licenciaturas das áreas de artes visuais; ciências biológicas; ciências sociais; computação; educação física; filosofia; física; geografia; história; letras (inglês); letras (português); letras (português e espanhol); letras (português e inglês); matemática; música; pedagogia e química. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicou as provas teóricas no último domingo, 24 de novembro.

Enade – Realizado anualmente pelo Inep, o Enade é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O exame avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, bem como o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.

Acesse o Sistema Enade

Acesse o edital do Enade 2024

Acesse a Portaria (nº 610/2024)

Acesse a Portaria (nº 611/2024)

Acesse as Matrizes de Prova do Enade das Licenciaturas