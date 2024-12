Busca por consultas em nefrologia na Fundhacre cresce e governo vê reflexo do avanço na saúde pública do Acre

A partir deste mês, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) registra um aumento significativo no número de consultas na especialidade de nefrologia, passando de 94 para 540 atendimentos mensais. Esse avanço é um reflexo direto de esforços voltados para a melhoria da oferta de serviços de saúde no estado, que visam atender à crescente demanda por cuidados especializados e garantir qualidade no atendimento à população acreana.

O aumento no número de consultas representa uma ampliação substancial na capacidade de atendimento da Fundhacre, que agora consegue atender de forma mais eficaz aqueles que necessitam de acompanhamento especializado para doenças renais. Segundo a presidente da Fundação, Soron Steiner, a ampliação foi possibilitada graças à reestruturação da equipe.

“A demanda por consultas na especialidade de nefrologia é crescente e, felizmente, com o apoio da Secretaria de Saúde do Estado, conseguimos reorganizar os atendimentos de forma a ampliar a oferta de vagas, resultando no melhor fluxo de consultas já a partir deste mês”, afirmou Steiner.

Com a ampliação dos atendimentos na Fundhacre, pacientes que antes tinham dificuldades em agendar consultas ou enfrentavam longos períodos de espera agora podem acessar o tratamento de forma mais rápida e eficiente. É o caso do pintor Hernando Braz, de 33 anos.

“Hoje é minha primeira consulta e eu acho que o andamento está melhor. Eu ‘tô’ achando que tá indo é rápido agora”, ressaltou o paciente pouco antes de fazer sua primeira consulta com o médico nefrologista na Fundhacre.

A melhoria na oferta de atendimentos em nefrologia na Fundhacre tem um impacto direto na prevenção de complicações mais graves, uma vez que o acompanhamento precoce pode evitar o agravamento de doenças renais e a necessidade de tratamentos mais invasivos. Além disso, também reflete a evolução da saúde do Acre como um todo, pois o governo tem se esforçado para oferecer uma rede de atendimento mais equitativa e acessível.

Ao fortalecer especialidades como a nefrologia, o Estado contribui para a redução das filas de espera e promove a melhoria da qualidade de vida da população, especialmente dos pacientes que dependem de cuidados renais contínuos.

Cabe destacar que, para acessar os serviços da Fundhacre, os usuários devem se dirigir à Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) mais próxima de sua casa e solicitar o encaminhamento. A Fundhacre também disponibiliza os seguintes números de telefone para mais informações: (68) 3215-2008, cujos quatro dígitos finais variam até o final 2019.