Zeca Pagodinho revela truque para beber cerveja no hospital; veja vídeo

Que Zeca Pagodinho gosta de uma cervejinha, isso não é segredo para praticamente ninguém. Mas, o cantor se superou ao revelar que bebe até mesmo quando está no hospital. Em bate-papo com Angélica, no programa 50 & Uns, que foi ao ar no ‘Fantástico’ e teve a íntegra disponibilizada no Globoplay, o sambista revelou o truque.

Ao falar sobre os cuidados com a saúde, Zeca contou que vive com seu mais ‘novo amigo’, o aparelho para medir a glicose, mas que não abandona a cervejinha mesmo quando está internado. “Eu me cuido. Me interno duas vezes por ano. Não estou fazendo nada, aí falo ‘Dr. Marcelo, vou me internar’. Aí me interno, fico lá dois dias… Faço check up, levo uma cervejinha escondido”, disse.

Ele ainda lembrou o tempo em que levou cerveja para a amiga Beth Carvalho quando ela estava internada. Sei lá, nós levamos. Eu, Arlindo e Sombrinha. Chegamos lá, a Beth, tinha um violão embaixo de uma mesa, ‘pega meu violão aí’. As enfermeiras já vieram com aqueles copinhos de plástico”, contou.

E o hospital não foi o local mais inusitado das suas histórias com cerveja. Zeca relembrou os sepultamentos dos pais, que foi praticamente uma festa. “No enterro do meu pai, levamos 10 caixas de cerveja, salgadinho. O da minha mãe agora, dois anos atrás, mesma coisa.”, lembrou.

Fonte: BNEWS