VEJA: Bandidos atacam idoso em tentativa de roubo de Rolex de R$ 137 mil; Veja o vídeo

Um idoso enfrentou dois ladrões nas ruas de Londres, no Reino Unido, após eles tentarem roubar seu relógio, um Rolex avaliado em 18 mil libras (cerca de 137 mil reais). O incidente ocorreu quando o homem estava entrando em um prédio e o suspeito, que estava parado atrás dele aguardando o momento certo, puxou-o pelo braço. Confira o momento.

Reagindo rapidamente, o idoso começou a bater no agressor com duas sacolas que estava segurando. Nesse momento, um comparsa do suspeito, que estava na esquina da rua, se aproximou para completar o roubo, mas também foi atingido pelas sacolas.

Diante da reação do idoso, os dois homens desistiram do roubo e fugiram do local, fora do alcance das câmeras. As sacolas ficaram no chão e, apesar do susto, o idoso foi visto bem nas imagens.

O ocorrido aconteceu em julho deste ano, mas as imagens só foram divulgadas agora pela Polícia Metropolitana de Londres.

De acordo com a Jovem Pan News, o idoso se chama Christopher Harris e foi abordado quando voltava para o local onde estava hospedado com a família, após um jantar em um restaurante. Nas sacolas, ele carregava comida que acabara de comprar.

Os suspeitos foram identificados como Bentaib, que foi condenado a três anos e nove meses de prisão, e Belhadj, que já cumpre pena de três anos pelo crime.





Fonte: BNEWS