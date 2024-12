Rio Branco teve o diesel mais caro do Brasil em novembro, mostra levantamento

O Instituto Paulista do Transporte de Cargas (IPTC) divulgou a sua análise semanal do preço do diesel comparando o período de 17/11/2024 a 23/11/2024 com a semana de 24/11/2024 a 30/11/2024. A capital brasileira com este combustível mais caro é Rio Branco (AC), considerando o diesel S10 a R$ 7,51 e o diesel comum a R$ 7,50. Do lado oposto, São Luís (MA) apresentou o combustível mais barato com diesel S10 custando R$ 5,62 e o diesel comum R$ 5,52.

Em Curitiba (PR), o valor do diesel comum diminuiu 2,73% (valor atual: R$ 5,70). Em Goiânia (GO), o valor do diesel comum aumentou 2,43% (valor atual: R$ 5,89). Em Manaus (AM), o valor do diesel S10 reduziu 2,10% (valor atual: R$ 6,53). Já em São Luís (MA), o valor do diesel comum recuou 3,33% (valor atual: R$ 5,52). Em São Paulo (SP), o valor do diesel comum cresceu em 0,51% (Valor atual: R$ 5,94) e aumentou o valor do diesel S10 em 0,16% (Valor atual: R$ 6,12).