Quarta será nublado em todo o Acre; há chances de chuva

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 4 de dezembro, no Acre indica condições de instabilidade atmosférica devido à umidade vinda do norte da Amazônia. As informações é do portal Climatempo.

O céu deve permanecer parcialmente nublado em todo o estado, com chances de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas, especialmente à tarde e à noite.

A umidade relativa do ar será elevada pela manhã, com índices próximos de 95%, e deve cair para cerca de 55% no período da tarde. O clima deve seguir típico do verão amazônico, com alternância entre sol e chuvas intensas.

Temperaturas previstas:

Rio Branco e região: mínima de 24°C e máxima de 33°C.

Brasiléia, Assis Brasil, Xapuri e Epitaciolândia: mínima de 23°C e máxima de 34°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e região: mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Feijó, Tarauacá e Jordão: mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínima de 24°C e máxima de 32°C.