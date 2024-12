Passageira se revolta com mulher que não trocou de lugar com filho em avião: “Isso é repugnante”; assista

Autora do vídeo disse que a mulher não tinha empatia com criança | Bnews - Divulgação Reprodução/ Vídeo

Autora do vídeo disse que a mulher não tinha empatia com criança | Bnews - Divulgação Reprodução/ Vídeo

Uma situação bastante inusitada chamou a atenção após vídeo ser divulgado nas redes sociais. Uma mulher, que estava a bordo de um avião com o filho, começou a filmar uma passageira que não quis trocar de lugar com a criança que queria viajar na janela.

Nas imagens é possível ver a passageira usando fones de ouvido sem entender a situação. A autora do vídeo diz que é um absurdo a mulher não querer trocar de lugar com a criança. “Você não tem empatia com as pessoas. Não tem empatia com uma criança. Isso é repugnante”, diz a autora do vídeo.

Os internautas se posicionaram contra a autora do vídeo. “Criança mal educada e cheia de vontade”, disse um seguidor. Uma mulher também comentou: “Falta de limite com o filho”. Um outro comentário foi ainda mais ácido: “Eu abriria a minha janelinha e diria: que vista linda que essa criança não vai ver”.

Assista:

a mãe começou a gravar a mulher sentada no avião só porque o filho dela ficou esperneando querendo sentar na janela e a moça no seu direito não deu o lugar, daí a mãe do menino achou de bom tom filmar a moça durante o voo… é cada uma!! pic.twitter.com/reauLIkNUL — matheus (@whomath) December 4, 2024

Fonte: BNEWS