Operação Hagnos prende 28 por violência contra crianças e adolescentes no Acre

A Polícia Civil do Acre divulgou nesta quarta-feira, 4, os resultados da Operação Hagnos, uma ação estratégica voltada para o enfrentamento de crimes de violência contra crianças e adolescentes no estado. A operação, realizada ao longo do mês de novembro, mobilizou delegacias especializadas e unidades regionais, com o objetivo de identificar, investigar e punir os responsáveis por esses crimes, além de garantir a proteção das vítimas.

Foram realizadas 21 prisões em flagrante e 7 prisões por mandado contra suspeitos de crimes dessa natureza. Além disso, diversas conduções de suspeitos às delegacias foram registradas para apuração de denúncias.

Durante a operação, exames periciais constataram 16 casos de violência sexual, 8 lesões corporais e um aborto provocado por violência. No âmbito dos procedimentos policiais, foram registrados 191 boletins de ocorrência, com a conclusão de 68 inquéritos policiais, sendo 38 deles com autoria identificada. Além disso, 33 medidas protetivas de urgência foram solicitadas, e duas medidas cautelares foram representadas judicialmente.

A delegada Juliana De Angelis, uma das coordenadoras da operação, destacou a relevância dessa iniciativa para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. “A Operação Hagnos reafirma o compromisso da Polícia Civil do Acre e do Brasil com o combate a crimes bárbaros e a proteção das vítimas mais vulneráveis. Nosso trabalho é minucioso, desde a coleta de provas até a solicitação de medidas protetivas. A sociedade precisa confiar que estamos agindo com rigor para garantir que essas atrocidades não fiquem impunes e que as vítimas recebam o acolhimento necessário,” afirmou.

A operação também teve como foco a aplicação de medidas protetivas e a articulação com outras instituições para evitar que as vítimas retornem a ambientes inseguros. A delegada reforçou a importância de campanhas de conscientização e da denúncia como ferramentas essenciais no enfrentamento desse tipo de violência.

Com a conclusão da Operação Hagnos, a Polícia Civil reafirma o compromisso de dar continuidade às investigações e expandir ações preventivas e repressivas para alcançar mais resultados e proteger crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O balanço apresentado evidencia o esforço integrado e a necessidade de intensificar o combate à violência para assegurar um ambiente mais seguro para a infância e adolescência no Acre.