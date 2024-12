MPAC ALERTA: golpistas estão usando nomes de promotores para tirar dinheiro das vítimas

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) alerta a população sobre golpes praticados por criminosos que estão utilizando nomes falsos de promotores de Justiça e integrantes de outras instituições. Os estelionatários têm entrado em contato com familiares de pessoas presas, exigindo depósitos bancários sob falsas promessas de liberação dos detentos.

Em um dos casos denunciados, os criminosos utilizaram o nome de um promotor de Justiça fictício e orientaram as vítimas a comparecer ao Fórum, com a alegação de que a liberação seria realizada após o pagamento solicitado.

O MPAC reforça que nenhum membro da instituição solicita dinheiro em troca de benefícios ou para intermediar ações judiciais. A população é orientada a não realizar pagamentos sem antes verificar a veracidade das informações e a desconfiar de contatos que solicitem valores em nome de instituições públicas.

Toda tentativa de extorsão pode ser denunciada por meio da Ouvidoria-Geral do MPAC, pelos seguintes canais: telefone (68) 3212-2113, celular/WhatsApp (68) 99901-6238 ou e-mail ouvidoriageral@mpac.mp.br.