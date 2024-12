Lideranças do Acre mostram queda de 2,4% no analfabetismo e Acre se destaca em reunião da Unale

A edição de número 27 do Encontro Nacional das Casas Legislativas do país (UNALE), que começa nesta terça feira 3, no Rio de Janeiro, vai discutir a fundo o “Futuro da educação no Brasil”, com palestras de renomadas personalizadas do setor.

O Acre, representado pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre, (Aleac), terá participação fundamental no evento por ser um dos poucos estados brasileiros que avançou na redução da taxa do analfabetismo. Em seis anos, o estado reduziu em 30,9% esse índice. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios ( PNAD), em 2022 a taxa de pessoas que não sabiam ler no estado era de 8,5%, o que representa um recuo de 2,4 pontos percentuais em relação a 2019.

Com a participação de 22 parlamentares, a mesa diretora vai apresentar em um painel, as experiências, ações e projetos executados no Acre que resultaram na redução do índice de pessoas que não sabiam ler nem escrever.

“Cerca de cinquenta e sete mil pessoas no Acre, com idade entre 15 anos ou mais, eram analfabetas. Na pesquisa anterior, esse número era de 68 mil acreanos. Temos aí uma redução desses índices, o que coloca o Acre entre os estados que de fato combateram o analfabetismo. Aqui vamos apresentar as ações que levaram a essa redução “, explicou o presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga.

Umas dessas práticas é o Programa de Educação de Jovens e Adultos, que corrige a distorção idade/série para pessoas que estavam fora da sala de aula a mais de 10 anos. Por meio da Escola do Legislativo, a Aleac também contribui para melhorar a educação no Acre. Desde 2017, o EducALEAC oferta, gratuitamente, aulas preparatórias para o ENEM para jovens de baixa renda.

“É gratificante poder contribuir com uma pequena parcela nesse processo, mesmo que seja para um outro público. Vamos também conhecer aqui outras práticas e quem sabe, implantar novos programas no âmbito do legislativo estadual “, pontuou o primeiro secretário Nicolau Júnior.

Entre os palestrantes vai estar o ex-ministro e ex-governador do DF, Cristovam Buarque, além de outros renomados nomes do setor. O evento se estende até a próxima quinta-feira, 5, quando se encerra com a eleição da nova diretoria da UNALE.

Aleac é finalista de prêmio nacional

A Assembleia Legislativa do Acre é um dos três finalistas do prêmio nacional “Assembleia Cidadã”, na categoria projetos especiais. O EducALEAC, Programa que oferece aulas gratuitas para alunos que vão prestar o ENEM, foi classificado para a finalíssima ao lado de projetos do Piauí e Espírito Santo. Essa é a primeira vez em cinco anos de existência do prêmio, que a Aleac se classifica para a disputa. O vencedor será anunciado na quinta feira, 5. A escolha é feita por meio da análise de jurados, que definem 70% da nota e de votação dos participantes, com peso de 30%.