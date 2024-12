ISE/AC convoca candidatos para inspeção médica e posse no concurso

O Governo do Acre, por meio do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC), publicou nesta quarta-feira, 4, o edital nº 095, convocando os candidatos aprovados no concurso público para o provimento de vagas de nível médio e superior. A convocação visa a realização da inspeção médica, entrega de documentos e posse dos aprovados, conforme o processo em andamento.

A convocação abrange candidatos para diversos cargos, incluindo agentes socioeducativos (feminino e masculino), assistente social, psicólogo, técnico administrativo e operacional. Os candidatos selecionados devem comparecer à Junta Médica Oficial do Estado para realizar os exames médicos exigidos, que incluem avaliações cardiológicas, neurológicas, oftalmológicas, psiquiátricas, ortopédicas e outros exames laboratoriais, como hemograma e glicemia em jejum.

A inspeção médica deve ser realizada até o dia 19 de dezembro de 2024, nos locais especificados no edital. Caso os candidatos estejam fora do estado, poderão submeter os exames realizados fora do Acre, desde que entreguem os laudos dentro do prazo estabelecido.

Além da inspeção médica, os candidatos convocados deverão entregar a documentação necessária até o dia 20 de dezembro de 2024. Entre os documentos exigidos estão identidade, CPF, comprovante de quitação eleitoral, certificado de reservista (para homens), título de eleitor, certificados de escolaridade e comprovantes de experiência profissional, além de uma série de declarações e formulários que podem ser acessados online.

Os candidatos que atenderem aos requisitos médicos e documentais deverão comparecer para a posse no dia 2 de janeiro de 2025, em Cruzeiro do Sul, e no dia 2 de janeiro de 2025, em Rio Branco, no Instituto Socioeducativo. Durante a posse, os candidatos terão que apresentar a documentação completa conforme solicitado no edital.

Para dúvidas ou mais informações, os candidatos podem entrar em contato com o Instituto Socioeducativo pelo número de telefone (68) 99224-2327 ou pela Secretaria de Estado de Administração através do e-mail concursosgov@gmail.com.

ISE1