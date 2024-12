Várias mulheres se notabilizaram na política acreana, quebrando o machismo que sempre prevaleceu nas eleições para ocupantes do parlamento federal. Mas, uma teve uma trajetória imbatível. Começo relembrando um fenômeno que não é muito conhecido pelas novas gerações, mas que ficará sempre nos anais como a força e o carisma de uma mulher na disputa por espaços na política do Acre. Me refiro à ex-deputada federal Maria Lúcia de Araújo (PTB). A sua eleição foi algo atípico e exuberante. O marido José Augusto de Araújo (PTB) se elegeu governador do estado. Foi cassado pela ditadura militar e foi morar no Rio de Janeiro, onde adoeceu e ficou sob os cuidados da mulher. Pois bem, o partido a coloca então como candidata à Câmara Federal. É aí que surge o maior fenômeno, jamais repetido por nenhum político até hoje: sem ter como se ausentar do Rio de Janeiro, com o marido doente, ela não teve como vir fazer campanha no estado. Até a comunicação era difícil naquela época. Quando as urnas abriram, Maria Lúcia não só elegeu-se deputada federal, mas foi a mais votada do pleito. Sem pôr o pé na campanha. Como o marido José Augusto, também, veio a ter o mandato cassado pela ditadura. Vai nascer ainda um político para disputar uma eleição para o parlamento federal morando fora do estado, e que venha eleger-se, como o mais votado. Relembro o fato, para mostrar que o Acre já teve mulheres valorosas, que não são lembradas. Mas que ficaram na história. Maria Lúcia de Araújo foi uma das mais destacadas no campo da política partidária. Que se rememore. E sem ter apoio de máquina partidária e sem comprar votos. Assim é a nossa tão esquecida história política.

CAMINHO NATURAL

O caminho natural do PSB em 2026 é o de voltar a sua aliança com o PT e demais partidos de esquerda. E o ex-deputado Jenilson Leite (PSB) tem que esquecer de disputar o Senado e o Governo, se não quiser o terceiro ter revés político em sua trajetória.

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL

A deputada federal Socorro Neri (PP) é um nome de qualidade para as disputas majoritárias de 2026. Mas só sairia candidata ao Senado se no cenário da época eleitoral estiver na cabeça das pesquisas.

NÃO TINHA DÚVIDA

Logo no início das discussões sobre a eleição para a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Branco, dei aqui no BLOG, que o prefeito Tião Bocalom iria colocar o vereador eleito Joabe Lira (UB) debaixo do braço. Por isso, não é novidade o Bocalom trabalhar para que Joabe seja o presidente da Câmara, como está fazendo.

É DO RAMO

O nome comentado nos bastidores da prefeitura de Rio Branco para ser secretário de Saúde, o do vereador Rutênio Sá (UB), é bem visto, por ser um profissional na área de Saúde. Se será um bom gestor, o tempo dirá.

CONVITE FEITO

Os cabeças brancas do MDB querem convencer Leonardo Melo – filho do saudoso Flaviano Melo – a continuar o legado do pai, sendo candidato na eleição de 2026. Leonardo, que hoje mora no Canadá, ficou de estudar.

O QUE DEVIA SER FEITO

Depois da confusão e reclamação dos candidatos, causado pela banca que coordenava o concurso para cargos na Educação, o secretário Aberson Carvalho fez o que devia ser feito, para manter a transparência do certame: cancelou as provas objetivas e discursivas; e, marcará uma nova data para os exames. Agiu certo.

QUEBRA DA LITURGIA

O deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) e o senador Márcio Bittar (UB), com os seus votos, quebraram a tradição da liderança da bancada federal ser rotatória, e deram mais um mandato para o senador Alan Rick (UB). De olho em uma aliança para o governo em 2026. Bittar e Duarte não dão prego sem estopa.

DIREITO DE SER CANDIDATA

A deputada federal Socorro Neri (PP) mantém relações normais com o senador Alan Rick (UB); mas quando se trata da disputa do governo em 2026, ela defende o direito da vice-governadora Mailza Assis (PP) de ser candidata a governadora.

TRIBUNA LIVRE

O programa Tribuna Livre, exibido pela TV-RIO BRANCO, sempre promove um debate de alto nível político, com dois debatedores que se confundem com a história da política acreana: os ex-deputados federais Narciso Mendes e Osmir Lima. O último programa, muito bom, foi com o brilhante ex-deputado federal João Correia, ícone dos cabeças brancas do MDB.

QUESTÃO FECHADA

É questão fechada dentro da prefeitura de Rio Branco: o grupo do prefeito Tião Bocalom trabalha pela candidatura do vereador eleito Joabe Lira (UB), para a presidência da Câmara Municipal de Rio Branco.

COM QUE MORAL?

Os senadores e deputados federais falam tanto em moralização da coisa pública, mas nas suas casas de ferreiro, o espeto é de pau: tem à disposição um imoral Fundo Eleitoral de bilhões de reais para gastar e sedimentar financeiramente suas reeleições. Com que moral criticam o gasto público do Executivo?

VETO ACERTADO

O prefeito Tião Bocalom agiu juridicamente certo ao opor um veto ao projeto da vereadora Elzinha Mendonça (PP), que proibia a contratação de condenados por assédio sexual. Sancionar a matéria seria como manter alguém numa pena perpétua. Depois do cumprimento da pena, o infrator pode ser sim contratado. Moralmente, a vereadora Elzinha estava correta em proteger as mulheres, mas o caso é jurídico.

UM DOS MELHORES DA SAÚDE

Depois de anos, encontrei ontem, por acaso, o velho amigo José Bestene, deputado estadual de vários mandatos. Bestene teve seu auge de gestor quando foi secretário de Saúde, no governo do saudoso Orleir Cameli.

MUITO IMPROVÁVEL

Não vejo clima nem para o senador Alan Rick (UB) e nem para a vice-governadora Mailza Assis (PP), abrirem mão de disputar o governo em 2026. Vejo como improvável, que o senador Márcio Bittar (UB) consiga a desistência de um dos dois, como pretende.

CASAMENTO COM A VIÚVA

Não tem motivo para o governo do Acre reclamar que já pagou mais de 3 bilhões de dívidas dos governos do PT. Quem suceder o governador Gladson, também, terá que pagar boladas mensais dos empréstimos contraídos pela atual administração. Quem casa com a viúva cria os filhos.

NOVA DISPUTA

A prefeita Fernanda Hassem (PP) e a ex-deputada Leila Galvão (MDB) deverão travar mais uma batalha política: ambas disputarão em 2026 mandatos de deputada federal. Nos últimos confrontos entre ambas, a Fernanda ganhou todas.

“CHANCE ZERO”

Perguntei a um cabeça branca do MDB, qual possibilidade do partido repetir em 2026 a aliança com o PT,a resposta foi curta: “chance zero”

NOME COBIÇADO

Depois de perder a eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul por menos de 200 votos, a médica Jéssica Sales (MDB) passou a ser um nome cobiçado para alianças políticas, tanto pelo grupo da vice-governadora Mailza Assis, como do senador Alan Rick (UB).

PUXADOR DE VOTOS

O ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) deve ser mesmo candidato a deputado estadual, para ser o grande puxador de votos da chapa. O entendimento dos que o cercam, é de que ele precisa de mandato para deslanchar a sua carreira política.

FRASE MARCANTE

“Perante um obstáculo, a linha mais curta entre dois pontos pode ser a curva”. Bertolt Brecht.