Concurso de Natal em Rio Branco: prêmios passam dos R$400 mil, diz prefeitura

A Prefeitura de Rio Branco e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA) se reuniram, nesta terça-feira (3) para ajustar os últimos detalhes da parceria para a realização da 2ª edição do “Natal de Vida, Esperança e Dignidade”.

O lançamento oficial acontecerá, no sábado, 7 de dezembro, durante o Acender das Luzes na Praça da Revolução, com o prefeito Tião Bocalom anunciando as novidades da programação. Os prêmios desta edição totalizam mais de R$ 400 mil, distribuídos em 10 categorias.

Assim como na 1ª edição o concurso irá premiar ruas, casas, carros de coleção, carros comuns, motocicletas e bicicletas, além de categorias voltadas para o comércio, bares e restaurantes. Este ano haverá também premiações na 3ª edição do Concurso para melhor fotografia profissional e amadora. Uma das novidades este ano será o lançamento de uma categoria de premiação, que será revelada apenas na abertura do evento.

O secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Cid Ferreira, destacou que as equipes estão trabalhando intensamente, até altas horas, para entregar mais uma edição do Natal de Vida, Esperança e Dignidade.

“Esse é um evento tradicional, e não podemos fugir disso. A população tem procurado alternativas de lazer, não só os moradores de Rio Branco, mas também de outras cidades e estados vizinhos. Estamos nos empenhando para deixar a cidade ainda mais bonita”, afirmou.

Marcelo Moura, presidente da Acisa destacou o sucesso da primeira edição da campanha, que motivou a continuidade da parceria.

“A população e os comerciantes abraçaram a ideia e entraram no clima natalino. Este ano, temos o ‘Natal Premiado da Acisa’, que, em parceria com a Prefeitura e o Governo, vai sortear mais de R$ 200 mil em prêmios, incluindo carros, motocicletas e televisores de 50 polegadas. Será uma grande ação para promover o comércio local e proporcionar um ótimo momento para toda a sociedade”.

(Foto: Val Fernandes/Assecom)