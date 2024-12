Capotou sozinho? O que aconteceu com carro flagrado em vídeo misterioso; Confira o vídeo

O vídeo de um Uno branco que, aparentemente, capota sozinho em Laranjeiras do Sul (PR) viralizou nas redes sociais nos últimos dias. E a pergunta que todos fazem é: como aconteceu? Na cidade, tem gente até atribuindo a forças sobrenaturais.

O que aconteceu

O vídeo mostra um caminhão passando na rua, enquanto o Uno está parado. Pouco depois, o carro capota —nas imagens, não é possível ver o que teria causado o capotamento. O UOL foi em busca de saber com a própria dona do carro como a situação aconteceu.

A gerente de produção Keli Cristina de Paula acredita que tudo aconteceu por causa de fios baixos de telefonia que foram rompidos com a passagem do caminhão de grande porte na rua momentos antes. O capotamento ocorreu nesta segunda, 25.

De fato eu não sei o que aconteceu, mas a nossa teoria é que o caminhão passou e arrastou os fios de telefonia que tem ali na região. Com isso, alguns cabos podem ter se enroscado na parte traseira do carro e o fizeram virar completamente com a força que foi colocada para arrastar os fios. Não dá para entender muito.

Keli Cristina de Paula

O veículo estava parado em frente à empresa onde a jovem trabalha. Quem viu a cena ficou assustado e afirmou que o barulho foi alto, inclusive dos vidros sendo quebrados.

Segundo Keli, as pessoas acreditam que foi algo sobrenatural. “Mesmo eu explicando o que teria acontecido, as pessoas ainda insistem em dizer que foi algo que ninguém da Terra consegue explicar. Sobrenatural e até falam que foi um livramento isso. Falam que é algo espiritual.”

Um boletim de ocorrência foi feito na delegacia da cidade, para registrar o dano causado. Os funcionários da fábrica de filtros industriais, onde Keli trabalha, chegaram a correr atrás do caminhão que seria o responsável por arrastar os fios, mas o motorista não teria escutado o pedido de parada.

O chefe da jovem, o empresário Pedro Henrique Romanó, contou que, na tarde desta terça-feira, funcionários de uma empresa de telefonia estavam mexendo em toda a fiação da via e afirmaram que houve alteração de terceiros na estrutura. “Parece que tinha um poste irregular que foi alterado por empresas terceiras e deixaram os fios não muito presos. Essa rua foi aberta recentemente e ainda está se adequando”, explicou.

Carro é o xodó da proprietária

A gerente de produção tem o Uno branco há quase dois anos. Esse é o primeiro carro dela e um sonho de infância que ela herdou quando viu o pai dirigir o mesmo veículo, só que em uma cor vermelha. Ela apelidou o carro de “xuxuzinho”.

A gente morava no sítio e não tinha a menor possibilidade de ter um carro, mas meu pai batalhou e comprou aquele carro. Mais tarde, ele comprou outro Uno. Eu tive uma vida muito difícil, demorei para me encontrar. Tive três filhas, as criei sozinha e meu sonho de carro sempre foi o de ter um Uno arrumadinho.

Keli Cristina de Paula

O veículo custou cerca de R$ 20 mil. O mesmo valor que ela teria que investir para reformar e ter de volta o carro, fabricado no ano de 2008. A jovem ainda não sabe o que vai fazer, ainda não acredita em tudo o que aconteceu. “Eu fiquei paralisada quando vi meu carro naquele estado e ainda sigo sem acreditar em tudo o que aconteceu. Estou tentando processar tudo. Ele é o único bem financeiro que eu tenho hoje.” Keli abriu uma vaquinha para ajudar na recuperação de seu carro.