Bilionário cria ‘caça ao tesouro’ com mais de R$ 12 milhões em joias, cartas de Pokémon e Bitcoin

Um bilionário decidiu criar uma verdadeira “caça ao tesouro” ao esconder cinco baús com objetos valiosos em diferentes pontos dos Estados Unidos. Jon Collins-Black colocou as pistas em um livro e, quem desvendar o mistério, pode levar cerca de R$ 12 milhões em itens como bitcoins avaliados em R$ 605 mil, anel e muitas outras coisas.

Através das redes sociais, o bilionário esclareceu que os baús não estão enterrados, nem em áreas perigosas ou privadas. Na verdade, estão localizados em espaços ao ar livre e acessíveis a menos de cinco quilômetros de vias públicas.

Entre os objetos que podem ser encontrados, estão:

Moeda de ouro grega do século IV a.C;

Uma rocha lunar;

Um cartão do Michael Jordan de 1986;

Broche de diamante e safira que pertenceu a Jacqueline Onassis (ex-primeira dama dos Estados Unidos, casada com John F. Kennedy);

Anel de lotus azul do período pré-Angkor.

Os itens foram selecionados em leilões privados, com o intuito de que cada um tivesse apelo especial. Todos podem participar da brincadeira. “Basta ter curiosidade, imaginação e vontade de experimentar”, afirmou o rapaz.

