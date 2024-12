Shot of two people holding hands in comfort

Shot of two people holding hands in comfort

Uma sugestão interessante seria estabelecer um “Dia Nacional do Perdão” no Brasil. Neste dia, todos, sem exceção, seriam absolvidos de delitos e crimes de várias naturezas. Esta data cairia no dia 8 de janeiro e se transformaria em um feriado nacional significativo.

Semelhante à Sexta-Feira Santa antiga, em que as atividades cotidianas eram suspensas: as casas não eram limpas, os cabelos não eram penteados, os vaqueiros não prendiam os bezerros nem ordenhavam as vacas pela manhã.

Todos observariam um jejum, igual ao praticado em outras culturas. Seria dedicado à reflexão, orações, preces e pedidos de perdão a Deus e ao próximo. Ao final do dia, todos seriam santos.

Maridos perdoariam suas esposas e vice-versa. Políticos corruptos, jovens delinquentes, golpistas de todas as matizes políticas e religiosas receberiam o perdão. Não se poderia esquecer dos endividados com os governos federal, estadual e municipal, mercearias e botecos também.

O ex-presidente Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula se abraçariam no meio da praça dos Três Poderes em Brasília dando o exemplo. Mas, para isso acontecer, é necessário uma PEC com uma anistia ampla, geral e irrestrita. Como diz o poeta: “O amor é lindo”!

“Se perdoardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Pois vos digo amai os vossos inimigos”. (Jesus, o Nazareno)

. Fazer concurso para 46 mil pessoas disputarem três mil vagas é tarefa para profissionais; ao que consta, a banca é fraca.

. Vale ressaltar que o concurso não é realizado pela Secretaria de Educação, mas por uma empresa legalmente contratada.

. Emendas liberadas pelo STF, agora vai!

. Vai pro brejo, como diz o mineiro!

. Esse trem de tributar quem ganha acima de R$ 50 mil e livrar do leão quem ganha até R$ 5 mil, para o andar de cima, é coisa do demo.

. Cerca de 30 milhões de brasileiros seriam beneficiados diretamente com a medida inusitada.

. Com diz a Maria, que trabalha como margarida varrendo rua e mora no Taquari:

. “O mercado não gostou”!

. A maioria do Congresso também não!

. Portanto, Maria, “no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo”.

. O senador Márcio Bittar (União Brasil) recuperou nas últimas eleições o que havia perdido no pleito de 2022 quando disputou o governo.

. Pode-se dizer que foi o grande vitorioso nas eleições na capital; conseguiu de última hora tirar o MDB, PT, PC do B, PV e Psol da aliança com o PP e emplacar a unidade da direita com o PL de Bolsonaro e Bocalom.

. Foi uma boa jogada política!

. Para 2026, o jogo é completamente diferente porque não há candidato da esquerda disputando o governo.

. Bem que a cidade já poderia estar toda enfeitada para as festas natalinas!

. Bom dia!