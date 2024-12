Acre terá mais de R$ 528 milhões em emendas federais de bancada para 2025

Os deputados federais e senadores da República pelo Acre definiram, nesta segunda-feira, 2, em Brasília (DF), a destinação dos recursos provenientes de emendas de bancada, que serão incluídos ao Orçamento Geral da União de 2025. Ao todo, os investimentos garantidos são superiores a R$ 528,8 milhões. A maior parte desse montante será executada pelo governo do Estado.

Foram alocados recursos para a pavimentação de ruas em Rio Branco e Sena Madureira; a construção de um porto em Cruzeiro do Sul; a estruturação e modernização do Sistema Integrado de Segurança Pública; a aquisição de veículos, equipamentos e insumos agrícolas; além de emendas para a área da educação e a Universidade Federal do Acre (Ufac).

De acordo com o coordenador da bancada federal acreana, senador Alan Rick, também estão assegurados aportes financeiros para as obras do Parque do 7º da Cidade, em Rio Branco, o aeródromo de Santa Rosa do Purus e a ponte sobre o Rio Juruá, em Rodrigues Alves.

“Definimos as oito emendas de bancada e as três emendas das obras em andamento, que são obrigatórias. Cinco dessas emendas serão executadas pelo governo do Acre e contemplam os 22 municípios”, explicou.

O secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, acompanhou a reunião e enalteceu o compromisso dos parlamentares federais com a sociedade. “Em nome do governo, agradecemos o empenho de cada deputado federal e dos nossos senadores pela destinação desses recursos, que serão muito importantes para o desenvolvimento do Acre”, afirmou.

Para o secretário da Representação do Governo do Acre em Brasília, Fábio Rueda, a articulação realizada nos últimos meses na capital federal em prol dos interesses do estado tem sido de grande relevância. “Temos procurado alinhar nossas ações e fazer a interlocução do governo com a bancada e com os municípios, para que possamos entender quais são as necessidades mais urgentes e apresentar soluções que beneficiem a população”, disse.

Participaram do encontro os deputados federais Antônia Lúcia Câmara, Roberto Duarte, Socorro Neri e Zezinho Barbary; o senador Marcio Bittar; e prefeitos eleitos e reeleitos de vários municípios do Acre.