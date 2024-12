Acre tem aumento nos casos de HIV com 244 novos registros

O mês de dezembro, marcado pela mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras IST (infecções sexualmente transmissíveis) faz um alerta importante sobre os casos registrados no Acre.

Neste ano de 2024, o Estado tem apresentado aumento em relação aos últimos dois anos. Nos oito primeiros meses de 2024, foram registrdos 244 novos casos de HIV. Neste mesmo período, foram 223 registros em 2022 e 219 no ano passado.

A infectologista Gabriela Cordeiro faz um alerta à população sobre a necessidade de se cuidar. “É importante lembrar que a transmissão do HIV acontece por meio de relações sexual desprotegida, contato sanguíneo ou de mãe para filho durante a gestação ou durante a lamentação. Muitas vezes o HIV pode agir de forma silenciosa e assintomática. Por isso, é importante lembrar que o diagnóstico precoce e o tratamento quando feito de forma correta ou altamente eficaz permitindo que pessoas com HIV tenham uma vida longa e saudável. Pessoal, use preservativos em todas as relações sexuais de vocês. A prevenção é o melhor caminho”, afirma.

O aumento dos casos é confirmado pela coordenadora da URAP Vila Ivonete, em Rio Branco, Franciana Dantas. Ela conta ao ac24horas que os casos são diários e quase sempre de jovens. “Tem impressionado a quantidade de jovens que chegam com sífilis. Posso dizer que praticamente todos os dias temos um caso novo. Jà os casos de HIV também têm aumentado, pelo menos um por semana. Sempre são jovens entre 20 e 25 anos que não estão se protegendo. Nossa preocupação é grande, tanto que na próxima quinta, vamos realizar uma ação educativa para tentar conscientizar as pessoas a importância da prevenção”, diz Franciana.