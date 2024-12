Abertas inscrições para seleção nacional da Rede de Cidades Criativas da Unesco

Rio Branco vista de cima, a partir do bairro Morada do Sol I Foto: Whidy Melo/ac24horas

Rio Branco vista de cima, a partir do bairro Morada do Sol I Foto: Whidy Melo/ac24horas

Municípios brasileiros interessados em integrar a Rede de Cidades Criativas da Unesco têm até 20 de janeiro de 2025 para apresentar as candidaturas para a iniciativa. A seleção nacional é coordenada pela Comissão Nacional do Brasil para a Unesco, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores (MRE), em parceria com os ministérios da Cultura (MinC) e do Turismo (MTur).

A Rede, criada em 2004, promove o uso da criatividade como motor para o desenvolvimento sustentável. Os municípios participantes assumem o compromisso de impulsionar a produção cultural, ampliar o acesso à cultura para grupos vulneráveis, fortalecer as dinâmicas econômicas de criação, produção, comercialização e consumo de bens e serviços culturais e criativos.

Dessa forma, as cidades que compõem a Rede trabalham conjuntamente para alcançar um objetivo comum: posicionar a criatividade e a economia criativa no centro de seus planos locais de desenvolvimento, além de cooperar ativamente com os mencionados planos em âmbito internacional.

Novidade

Neste ciclo, a Arquitetura foi adicionada como uma nova categoria, somando-se a Artesanato e Artes Populares, Artes Midiáticas, Cinema, Design, Gastronomia, Literatura e Música.

Atualmente, o Brasil conta com 14 cidades na Rede: Belo Horizonte, Paraty, Belém e Florianópolis (Gastronomia); Fortaleza, Curitiba e Brasília (Design); Salvador e Recife (Música); Santos e Penedo (Cinema); João Pessoa (Artesanato e Artes Populares); Campina Grande (Artes Midiáticas); e Rio de Janeiro (Literatura). O país ocupa o segundo lugar no número de cidades participantes, empatado com a Itália e atrás apenas da China.

Processo de seleção

Cada país pode indicar até duas cidades para a etapa internacional, conduzida pela Unesco. “A etapa nacional de seleção funciona como uma chancela para aquelas cidades que poderão apresentar candidatura à Unesco. As duas escolhidas receberão uma carta de endosso do governo brasileiro, que deverá ser apresentada à organização junto com o dossiê de candidatura”, explica Andrea Guimarães, diretora de Desenvolvimento Econômico da Cultura, da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural do MinC.

Os municípios interessados devem enviar, até 20 de janeiro, suas propostas pelo e-mail comissao.unesco@itamaraty.gov.br. O dossiê deve estar em inglês ou francês e com as informações exigidas pela Unesco. O detalhamento pode ser conferido AQUI.

“Os dossiês devem refletir o compromisso de governos, instituições e sociedade civil das cidades postulantes com o desenvolvimento local por meio da economia criativa”, afirma a diretora.

O resultado da etapa nacional será divulgado em 28 de janeiro. As duas cidades endossadas pelo governo brasileiro terão até 31 de janeiro, à meia-noite no horário de Paris, para formalizar suas candidaturas na plataforma internacional . Mais informações sobre o processo seletivo internacional e a Rede estão disponíveis no site oficial da Unesco.