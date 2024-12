Polícia Militar lança Operação Papai Noel em Cruzeiro do Sul

A Operação Papai Noel foi lançada nesta terça-feira, 3, pela Polícia Militar de Cruzeiro do Sul com objetivo de garantir mais segurança à população neste período em que circula mais dinheiro no município. O sub-comandante do 6º Batalhão, capitão Robson Belo, diz que o efetivo na rua estará maior. Os policiais vão ter aumento da carga horária de trabalho.

“A população, os comerciantes vão perceber que os policiais vão estar em maior quantidade. Nós aumentamos a carga horária para aumentar o número de policiais em torno de 50%. Vai ser um momento de maior trabalho, mas também um momento de maior satisfação se nós conseguirmos, de fato, trazer um impacto positivo para a sociedade quanto a esses crimes patrimoniais, principalmente. E o reforço policial é justamente para atender melhor essa necessidade da população”, destaca.

Segundo ele, a parceria com a população é fundamental para a Polícia Militar. “Por isso que a gente busca atuar sempre de forma preventiva e ostensiva. A população que observar um crime, observar suspeitos, que puder tirar ali uma foto ou pegar suas imagens de segurança e nos mostrar para que facilite a disseminação entre os policiais para que a gente venha encontrar esses suspeitos. Isso é muito importante. Tanto a ligação quanto ficar atento no local que estiver. Com essa parceria a gente espera reduzir esses crimes agora nesse final de ano e ter um Natal mais seguro para toda a população”, solicita o oficial.

Operação em três fases

Este ano, a Operação Papai Noel, no Vale do Juruá, tem três etapas. O capitão Robson Belo destaca que além do comércio, a atenção da PM também estará voltada para outras áreas.

“A Polícia Militar estará reforçando o policiamento também de trânsito, policiamento de ambiental e todos os nossos serviços serão reforçados. Vocês vão ver um número maior de pontos de bloqueio para que a polícia consiga fazer essa fiscalização, para retira a arma de circulação antes mesmo que ocorra esse crime. A primeira fase da operação Papai Noel é mais de elaboração e análise de todo o perímetro da nossa regional, buscando entender onde ocorreram os crimes, como ocorreram, que tipo de crime tinha, se foi um crime de furto, roubo, se ele usou arma de fogo, se usou arma branca, e aí nessa segunda fase que a gente chama, o policiamento é reforçado agora em 50% e a terceira fase aí deve chegar a pelo menos 80% de reforço ali no policiamento para meado do dia 15 e deve terminar somente com a virada de ano”, conclui.