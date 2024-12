PF deflagra Operação Déjà Vu em combate ao tráfico interestadual de drogas no Acre e SP

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (2/12), a Operação Déjà Vu com o objetivo de reprimir o tráfico interestadual de drogas. Na ação, seis mandados judiciais foram cumpridos em endereços nas cidades de Rio Branco, São Paulo, e Jacareí/SP, sendo cinco de busca e apreensão e um de sequestro de bens.

As investigações identificaram uma associação criminosa atuante no Acre que remeteu ao menos duas cargas com entorpecentes ocultas em veículos de carga (carretas/caminhões) para o Rio Grande do Norte, sendo uma delas apreendida e contabilizado mais de 220 kg de drogas.

Diante dos fatos, os envolvidos poderão responder judicialmente, cada um na medida de sua culpabilidade, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.