Operação recolhe mais de 7,2 mil embalagens de agrotóxicos no Estado do Acre

O governo do Estado, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), em apoio à Associação das Revendas Agrícolas do Estado do Acre (ARAAC), concluiu no mês de novembro, em Cruzeiro do Sul, a Campanha de Recebimento Itinerante de Embalagens Vazias de Agrotóxicos de 2024.

Iniciada em abril no Alto Acre, a campanha teve como objetivo conscientizar os produtores rurais sobre a importância da destinação correta das embalagens vazias, respeitando o prazo de devolução de até um ano após a compra do produto. As ações foram realizadas nos municípios de Brasileia, Xapuri, Acrelândia, Porto Acre, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Ao longo da campanha, cerca de 7.223 embalagens foram recolhidas em todo o estado, totalizando quase 5 toneladas de material, o que representa um importante avanço na redução do impacto ambiental e na promoção de boas práticas agrícolas.

Na regional do Juruá, com ampla adesão dos produtores rurais, foram recolhidas 1.653 embalagens vazias. Já no Alto Acre, o número bateu o recorde de 2023, com 1.737 embalagens recolhidas, representando um aumento de 82% em relação ao ano anterior.

“A participação ativa dos produtores foi essencial para o sucesso desta campanha. Mostra que, cada vez mais, o setor agropecuário acreano está consciente de seu papel na preservação ambiental e no uso responsável de agrotóxicos. Essa colaboração fortalece a defesa agropecuária e contribui para uma agricultura mais sustentável”, explica Marcelo Machado, coordenador de Fiscalização de Agrotóxicos e Afins.

O trabalho do Estado é de conscientização e orientação ao produtor, promovendo diversas atividades educativas e informativas, alertando sobre os prazos e destacando os impactos negativos do descarte incorreto, especialmente no meio ambiente e na saúde humana. A fiscalização, parte das atribuições da defesa agropecuária, é realizada nas propriedades rurais para verificar o cumprimento da legislação e das obrigações legais.

As campanhas de recebimento itinerante são realizadas anualmente e divulgadas com antecedência em programas de rádio, redes sociais, televisão, entre outros meios, permitindo que os produtores rurais se organizem para a correta devolução das embalagens vazias. Vale ressaltar que as atividades desenvolvidas nos municípios facilitam a devolução para aqueles agricultores que não têm condições de se deslocar até a unidade de recebimento localizada em Rio Branco.