IMAGENS FORTES: PM atira em mototaxista ao se recusar a pagar R$ 7 de corrida

Um motociclista por aplicativo foi assassinado com um único tiro disparado por um policial militar em Camaragibe, Pernambuco, no último domingo (1º). Segundo informações iniciais, o crime aconteceu após uma discussão sobre o pagamento de uma corrida no valor de R$ 7.

Uma câmera de segurança flagrou o desenrolar da situação. A vítima, Thiago Fernandes Bezerra, de 23 anos, para a motocicleta em frente a uma casa. O sargento da PM, Venilson Cândido da Silva, 50, desce da garupa e os dois parecem discutir.





Em determinado momento, o motociclista também desce da moto e empurra o peito do militar. É aí que o homem saca uma arma da cintura, aponta para a vítima e faz um único disparo. Thiago cai no chão na hora e fica estirado.

Logo após o crime, Venilson retira o capacete, deixa próximo ao corpo e entra em uma casa para trocar de camiseta e foge do local. Porém, minutos depois, o sargento foi encontrado em um ônibus na Avenida Belmiro Correia, ainda em Camaragibe, onde foi espancado por populares. Ele foi socorrido por outros colegas e levado ao hospital.

ATENÇÃO: Um sargento da PM, que atirou e matou um motociclista de aplicativo após ser cobrado por R$ 7 em Camaragibe (PE), foi perseguido e espancado por populares.

Em seguida, o PM foi para casa, tranquilo. Depois fugiu. Foi capturado por populares dentro de um ônibus e espancado. Foi levado ao hospital. Foi autuado em flagrante por homicídio e pode ser expulso da corporação, de acordo com a Polícia Militar de Pernambuco. pic.twitter.com/I7NBXPmk7Z — Renato Barros (@renatorbarros) December 2, 2024

— CHOQUEI (@choquei) December 2, 2024

De acordo com a Secretaria de Defesa Social, o policial foi autuado em flagrante por homicídio e vai responder a um processo administrativo, que pode resultar em expulsão da Polícia Militar. Um revólver calibre 38 também foi apreendido.

