IMAGENS FORTES: Homens são rendidos e baleados à queima-roupa no meio da rua

Dois homens foram baleados à queima-roupa no Alto de Ondina, em Salvador, na madrugada deste domingo (1º). Uma testemunha conseguiu filmar o exato momento em que a dupla está rendida no chão, enquanto um homem armado faz ameaças. Um deles morreu na hora e o outro está internado em estado grave.

O suspeito, vestindo uma camiseta amarela, aborda os homens na ladeira. Ele pede para que os dois fiquem com “a cara no chão” e que calem a boca. O atirador chega a revistar as duas vítimas e bater em uma delas antes de efetuar diversos disparos. Depois, ele entra em um carro branco e parece ir embora.

Gabriel Santos Costa, de 17 anos, morreu no local. Já o segundo homem, identificado como Haziel Martins Costa, 19, foi socorrido e está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE).

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o caso. O suposto suspeito, no entanto, já foi identificado.

Em nota enviada ao BNews, a Polícia Militar informou que agentes da 12ª CIPM foram acionados pelo Cicom para verificar a informação de dois indivíduos atingidos por disparos de arma de fogo na Rua do Corte Grande, nas imediações da Av. Anita Garibaldi.

“No local, os policiais constataram o fato, sendo que uma vítima não resistiu aos ferimentos e a outra foi socorrida pelo Samu a uma unidade de saúde da região. As circunstâncias, autoria e motivação do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil”, finalizou.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que a 1ª Delegacia de Homicídios de Salvador investiga o caso e que foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo.





