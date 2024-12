Homens armados fazem arrastão em bar; veja vídeo

Clientes do bar foram surpreendidos com homens armados enquanto curtiam em bar | Bnews - Divulgação Reprodução | Redes Sociais

O que era para ser uma noite divertida se tornou um momento desesperador para quem curtia a noite de sábado (30), em um bar em São Paulo. Homens armados chegaram encapuzados e levaram pertences de clientes.

As câmeras de segurança do Bar Rei das Batidas, em Butantã, registraram o momento em que os clientes foram surpreendidos pelos criminosos. No vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento que as pessoas correm desesperadas.

De acordo com o UOL, o caso está sendo investigado pela Polícia Cívil de SP. Em nota, a PC relata que vítimas afirmaram que “criminosos encapuzados desceram de um veículo e anunciaram o roubo, subtraindo os pertences de diversas pessoas”.

Ação aconteceu na noite deste sábado (30), no Rei das Batidas, localizado no bairro do Butantã. Os assaltantes roubaram os celulares das vítimas e agiram de forma violenta, empurrando e dando coronhadas. 📺 Confira na JP News e Panflix 👉 https://t.co/PfWe2qDHPx pic.twitter.com/NxAszhw1Mq — Jovem Pan News (@JovemPanNews) December 2, 2024

Fonte: BNEWS