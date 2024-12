Cadelinha não consegue ficar acordada após tomar comprimidos de Rivotril; assista

Mirtis Kuhn Vaz é tutora de uma cadelinha chamada Madalena que assustou sua humana ao tomar dois comprimidos de Rivotril e a cena da pet sob o efeito do medicamento viralizou no TikTok.

O vídeo postado no último domingo (02) mostra a cadelinha no banco do carona de um carro, caindo de sono, tentando se manter acordada, mas ela não conseguia devido o efeito do remédio.

Preocupada, a humana segurava uma das patinhas de Madalena e pedia para que ela ficasse acordada, mas a cadelinha não conseguia.

A postagem já conta com mais de um milhão de curtidas e com quase seis comentários. “O engraçado é que quando é pra tomar um remédio que o veterinário indica é uma luta!”, disse uma seguidora. “o pior de tudo é ela realmente tentando ficar acordada!”, comentou outra internauta.

Em outro vídeo, Mirtis contou que a pet estava bem e que já estava aprontando dentro de casa.

Fonte: BNEWS