Cachorro testa positivo para parasita que leva sérios perigos aos humanos; entenda

As autoridades de vigilância do Reino Unido registraram o primeiro caso de infecção por Linguatula serrata em um cão sem histórico de viagem para fora do conglomerado europeu. O parasita pode crescer até 13 cm e infectar humanos que tenham contato com animais contaminados, provocando sintomas como dor abdominal, tosse e até levar à cegueira.

O caso foi registrado em março de 2023, mas divulgado pelo governo do Reino Unido apenas em novembro deste ano, no Resumo anual do Grupo de Especialistas em Pequenos Animais.

Embora casos dessa verme já tenham sido registrados na Grã-Bretanha antes, todos eles ocorreram em cães importados para o Reino Unido de países onde a infecção é mais comum. Esta é a primeira vez que um cachorro sem histórico de viagem é registrado com a infecção do parasita.

O Linguatula serrata é conhecido como verme da língua. Os cães podem ser infectados por comerem carne crua contaminada com ovos do parasita ou fezes de animais doentes. As autoridades do Reino Unido confirmaram que o tutor alimentava o animal com carne crua, mas a fonte da infecção não foi identificada.

A maioria dos casos é assintomático, mas o parasita pode causar rinite leve a grave em cães, excesso de muco, sangramento na garganta, espirros frequentes e dificuldades respiratórias. As informações foram fornecidas pelo jornal Metrópoles.

Fonte: BNEWS