Atriz morre após ser arrastada por onda gigante enquanto praticava yoga em pedra; veja vídeo

Uma atriz russa de 24 anos morreu na última sexta-feira (29) após ser atingida por uma onda gigante enquanto praticava yoga na ilha de Koh Samui, na Tailândia. Kamilla Belyatskaya descrevia o local como “o melhor lugar na Terra”.

Turistas conseguiram gravar os últimos momentos da jovem antes de ser arrastada pela onda. Em vídeos, Kamilla aparece posicionando um tapete rosa para yoga em uma das pedras. Depois, é possível ver o objeto boiando no mar.

Seu corpo foi localizado no fim de semana, distante mais de um quilômetro do ponto onde desapareceu. De acordo com a imprensa britânica, um homem, ainda desconhecido, mergulhou para tentar salvar a atriz, mas também acabou se perdendo no mar. As autoridades locais continuam as buscas usando motos aquáticas.

Fonte: BNEWS