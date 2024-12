Alerta de chuva forte neste começo de dezembro no Acre, mostra Inmet

Várias regiões do país podem ter chuvas fortes e tempestades até a próxima segunda-feira, segundo o Inmet.

Há previsão de acumulados acima de 50 milímetros, que podem chegar a 100 milímetros, com risco de alagamentos, ventos fortes e até queda de granizo.

De acordo com o informe do Inmet, na Região Norte, as áreas mais críticas ficam entre o Amazonas, leste do Acre, sul do Pará, Rondônia e leste do Tocantins. O norte do Amapá pode ter chuvas de até 80 milímetros.

Muita chuva também em pontos localizados no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e em grande parte de Goiás.

Na Região Sudeste, grande parte da região vai ter chuvas intensas por causa de um sistema que vem do oceano. Atenção principalmente em São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. As chuvas devem aliviar só a partir de sexta-feira.

Tem previsão de tempestades no Sul do país, com acumulados acima de 100 milímetros no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

No Nordeste, podem ocorrer pancadas de chuva no oeste da Bahia, sul do Maranhão e áreas do Piauí, conforme a massa úmida vá para o interior. No entanto, o centro-leste baiano, o sertão pernambucano e o alagoano, além do sudeste do Piauí, devem seguir quente e com pouca chance de chuva.