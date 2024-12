Três mil novos servidores na Educação: Astério Moreira analisa o impacto do concurso da SEE

A Secretaria de Educação inicia hoje a primeira etapa do maior concurso público de sua trajetória, com um total de 46 mil inscritos em todo o estado. O concurso oferece 3 mil vagas para professores, educadores especializados e funcionários administrativos, com posições disponíveis nos 22 municípios, tanto nas zonas urbanas quanto rurais.

A realização deste concurso reduzirá a necessidade de contratar professores temporários, possibilitando investimentos na qualificação dos docentes e de demais servidores.

Este é um avanço significativo para a educação no Acre, que se destaca como uma das áreas de maior sucesso na atual administração. Destaque para o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), a deputada federal Socorro Neri (PP) e o secretário Aberson Carvalho.

“Não julgue para que não sejas julgado, pois com a medida que você medir também será medido”. (Jesus)

. Em política não existe almoço de graça; os candidatos à presidência da futura mesa diretora da Câmara Municipal já deveriam saber disso.

. Como dizia o saudoso deputado delegado Walter Prado:

. “O mais besta na Aleac ou na Câmara dá beliscão em azulejo”.

. Vai uma do também saudoso governador Romildo Magalhães:

. “Quando eu era governador no dia do meu aniversário não sabia de carro em meu bairro; no ano seguinte só meus filhos, minha família estavam presentes”.

. O ex-prefeito Isnard Leite, que Deus o tenha em um bom lugar, também contou a mesma história.

. O governador Orleir Cameli, em um breve encontro que tive com ele na CIA de Selva, por ocasião de sua enfermidade lembrou de episódios semelhantes de abandono depois que deixou o poder.

. Acho que seria bom criar um pastiche do Memórias de Brás Cubas do Machado de Assis sobre as memórias da política acreana.

. Não são poucas!

. Mas sempre foi assim e sempre será/ o novo vem o velho tem que passar… (Triste Berrante)

. O machismo tóxico leva o sujeito a matar a mulher com mais de 30 facadas; diante do juiz, dos filhos chora.

. Judas traiu Jesus, Simão Pedro também!

. Qual a diferença entre eles?

. Judas se matou, segundo a tradição; Pedro se tornou o principal líder da igreja!

. Experiências humanas que nos ensinam muito!

. Quer conhecer um homem he dê poder.

. A frase “Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê-lhe poder” é atribuída ao 16.º Presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln.

. O Donald Trump vai chacoalhar o mundo; vamos balançar que nem uma velha Maria Fumaça sobre trilhos.

. O perigo é descarrilar!

. Mas ele passa, tudo passa!

. Bom dia!!