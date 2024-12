Traficante é preso com drogas e armas no bairro Santa Inês

Uma ação de patrulhamento realizada pela Polícia Militar do Acre (PMAC) na noite deste domingo, 1, terminou na prisão de um traficante que estava vendendo drogas no bairro Santa Inês, em Rio Branco (AC). A guarnição do 2º Batalhão da PM foi alertada por moradores locais sobre a atividade criminosa e a presença de um homem armado no bairro.

Imediatamente, os policiais realizaram um cerco no local e deram ordem de prisão ao suspeito. O homem, encurralado, não reagiu e entregou-se pacificamente. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma arma de fogo calibre .36, munições, uma quantidade considerável de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro proveniente do tráfico e uma balança de precisão, utilizada para pesar as drogas.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Especializada em Furtos, Roubos e Atendimento à Mulher (Defla), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Após os procedimentos legais, o traficante será apresentado em audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco, onde a Justiça decidirá sobre sua prisão preventiva.