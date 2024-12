TJAC convoca para divulgação do resultado final do concurso de cartórios

A presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou público o resultado do julgamento dos recursos contra a classificação final do concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de cartórios extrajudiciais e convoca para sessão de proclamação e divulgação do resultado final, que ocorre na próxima quinta-feira, 5, às 14h, no Plenário do TJ.

O documento está disponível na edição n.°7.673 do Diário da Justiça Eletrônico, desta segunda-feira, 2 e foi assinado pela desembargadora-presidente do TJAC, Regina Ferrari.

Veja abaixo a tabela com o resultado: