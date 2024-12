PCCR dos médicos: Sindicato do Acre está em alerta e aguarda documento oficial

A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) se reuniu com a equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) no fim de novembro para mais uma rodada de negociações sobre a reforma do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR). Na apresentação, os representantes do governo prometeram avanços.

O próximo passo é aguardar a entrega das tabelas e alterações apresentadas por parte do Estado para que a Diretoria do Sindicato possa convocar uma assembleia geral extraordinária (AGE).

A expectativa é de avanços nos direitos da classe, mas o PCCR só poderá ser apresentado na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) depois da verificação do limite de gastos com pessoal. Caso o governo esteja abaixo do limite prudencial, os deputados poderão votar a matéria.