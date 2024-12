Mais de 130 mil acreanos terão Bolsa Família antecipado em dezembro

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família de dezembro em todo o Brasil. No Acre, mais de 130 mil famílias serão beneficiadas com o repasse, que começará no próximo dia 10 e seguirá até o dia 23, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

O programa garante o pagamento mínimo de R$ 600 por família, com adicionais de:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestante;

R$ 50 por crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 para bebês de até seis meses.

Calendário de pagamentos:

10 de dezembro: NIS final 1;

11 de dezembro: NIS final 2;

12 de dezembro: NIS final 3;

13 de dezembro: NIS final 4;

16 de dezembro: NIS final 5;

17 de dezembro: NIS final 6;

18 de dezembro: NIS final 7;

19 de dezembro: NIS final 8;

20 de dezembro: NIS final 9;

23 de dezembro: NIS final 0.