Justiça Eleitoral do Acre tem 87% satisfação nas Eleições 2024

Nesta sexta-feira, 29, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) realizou uma reunião virtual para apresentar os resultados da Pesquisa de Opinião Pública sobre as Eleições Municipais de 2024, realizada pelo Instituto Consulting do Brasil Inteligência em Pesquisa. A apresentação foi conduzida por Luciane Bombach, Diretora de Planejamento e Administrativo desta empresa.

Estiveram presentes na reunião o Presidente do TRE-AC, Desembargador Júnior Alberto; a Juíza-Auxiliar da Presidência e da Corregedoria Eleitoral, Louise Santana e Izabelle Sarmento, respectivamente; o Juiz da 9ª Zona Eleitoral, Alesson Braz; além de servidores do tribunal.

A pesquisa revelou um índice significativo de satisfação dos eleitores, com 87% avaliando positivamente o trabalho realizado pela Justiça Eleitoral no Acre, marcando um crescimento contínuo nos últimos anos. O estudo destacou que cerca de 9 em cada 10 eleitores consideram o TRE-AC e os Cartórios Eleitorais instituições confiáveis.

Entre os pontos mais elogiados pelos eleitores, destacam-se:

Atendimento na seção eleitoral: 95,2% dos eleitores aprovaram o atendimento;

95,2% dos eleitores aprovaram o atendimento; Agilidade no processo e infraestrutura dos locais de votação: 94,3% avaliaram positivamente;

94,3% avaliaram positivamente; Cordialidade dos mesários: foi outro ponto de destaque.

A maioria dos eleitores reconheceu a eficiência no processo de votação, com 87,9% elogiando a rapidez das eleições. Quase todos os entrevistados (99,6%) consideram o voto um ato de grande importância para o fortalecimento da democracia. A obrigatoriedade do voto foi defendida por 68,2% dos eleitores.

A pesquisa também mostrou alta confiança nas urnas eletrônicas (81,9%) e nos resultados das eleições (84,3%). Além disso, 91,4% dos eleitores acreditam que a identificação biométrica fortalece a segurança do processo eleitoral.

O estudo destacou que 95,6% dos eleitores acompanham o comportamento social e as propostas políticas dos candidatos antes de votar, utilizando principalmente a internet (47,5%) e a TV (38,2%) como fontes de informação.

Sobre o papel da Justiça Eleitoral, os eleitores destacaram:

Garantir o exercício da cidadania (26,8%);

Realizar as eleições (26,0%);

Garantir a legitimidade do processo eleitoral (23,5%).

O Desembargador Júnior Alberto destacou a relevância desses dados. “Os resultados dessa pesquisa refletem o compromisso da Justiça Eleitoral do Acre com a transparência, a eficiência e a confiança da sociedade no processo democrático. Alcançar 87% de satisfação do eleitor demonstra que estamos no caminho certo, garantindo eleições seguras e legítimas. Esse reconhecimento é fruto do trabalho incansável de servidores, mesários e colaboradores, que se dedicam para atender os eleitores com excelência. Seguiremos empenhados em fortalecer a democracia e assegurar que cada cidadão exerça seu direito ao voto com confiança e tranquilidade”, destacou.

Acesse o resultado da pesquisa por meio do link.