Governo analisa possibilidade de cancelamento total do concurso da Educação no Acre

O Governo do Acre vive uma incerteza sobre o maior concurso da educação já realizado no Estado. As provas desse domingo, 1º, foram marcadas por diversas denúncias de irregularidades.

Até o momento, não há um posicionamento do governo do Estado em relação à possibilidade de cancelamento do concurso. Em um primeiro momento, a questão foi tratada como um fato isolado na escola Djalma Teles. Após o ocorrido, o governo afirmou que irá reaplicar as provas aos candidatos da referida escola no próximo dia 15 de dezembro. No entanto, como surgiram novos fatos que sugerem que os problemas aconteceram em outras escolas na capital e no interior, o governo ainda não decidiu qual procedimento irá adotar.

Apesar de não haver um posicionamento oficial, a reportagem do ac24horas apurou que as Secretarias de Educação e Administração, responsáveis pelo certame, vão fazer uma análise em cima dos relatórios fornecidos pelos fiscais do concurso. Já há uma reunião agendada com as partes envolvidas para averiguar a ocorrência de problemas em outros locais para decidir se apenas as provas da escola Djalma Teles ou se todo o concurso será cancelado.

O certame, que é de responsabilidade do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, foi marcado por vídeos que mostram uso de celular em salas de aula, cola deliberada entre candidatos por falta de fiscais nas salas onde as provas estavam sendo aplicadas, falta de cadeira para todos os candidatos. Rapidamente, vídeos se espalharam pelas redes sociais denunciando os graves problemas.